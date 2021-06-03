شكرا لقراءة خبر عن وفاة عروسة ليلة الزفاف.. والعريس يصر على استكمال الزفاف ويتزوج من شقيقتها بنفس الليلة والنهاية صادمة! (صور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا عبدالله - في واقعة فريدة من نوعها، ماتت عروس في حفل زفافها بعد إصابتها بسكتة قلبية خلال عقد قرانها بالهند، لتقرر أسرتها تزويج شقيقتها من عرسها لاستكمال حفل الزفاف.

ووفقاً لصحيفة " ديلي ميل" البريطانية، تعرضت العروس ، التي تدعى "سوربي"، لأزمة قلبية في الحفل الذي أقيم في مدينة إيتاوا بولاية أوتار براديش، بعد تبادل أكاليل الزهور مع زوجها مانجيش كومار كجزء من تقاليد الزفاف الهندوسية.

فيما تم استدعاء طبيب من القرية المحلية إلى مكان حفل الزفاف لكنه لم يتمكن من إنقاذها.

و لكن بدلاً من إلغاء حفل الزفاف، وافقت عائلتا الطرفين على مواصلة حفل الزفاف من خلال استبدال العروس بأختها نيشا.

وأشارت الصحيفة إلى ان عائلة العروس احتفظت بجثتها في غرفة منفصلة أثناء حفل الزفاف، وتم حرق جثمانها في وقت لاحق.

قال أجب سينغ ، أحد أعمام سوربي ، للصحيفة إنها كانت "دعوة صعبة" للعائلة لمواصلة حفل الزفاف.

وأضاف سوراب شقيق سوربي: "من الصعب تصديق وجود جثة في الغرفة وكان يتم تجهيز شقيقتها في الغرفة الاخرى".