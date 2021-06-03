توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين الهيئتين العامتين للموارد المائية وحماية البيئة بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

جرى، اليوم، بمدينة سيئون محافظة حضرموت، توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين الهيئتين العامتين للموارد المائية وحماية البيئة بوادي حضرموت والصحراء.



وتضمنت الاتفاقية التعاون على تطبيق قانوني المياه وحماية البيئة وتعديلاتهما ولائحتهما التنفيذية وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة ، و استفادة كل طرف من أصول الطرف الآخر حسب القوانين النافذة والامكانيات المتاحة ، والتعاون والتشارك في تنفيذ برامج التوعية والدراسات وتطوير قدرات كل طرف بما يحقق أهداف انشاء الهيئتين وبما يسهم في الحفاظ على الموارد المائية والمخزون المائي والبيئة بشكل عام بما يخدم الانسان في الحاضر والمستقبل .

ووقع الاتفاقية التي عمدها وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي عن جانب الهيئة العامة لحماية البيئة المدير العام المهندس عمر بن شهاب ، وعن جانب الهيئة العامة للموارد المائية المهندس محمد باحميد.