انعقاد اللقاء التشاوري حول خطة الاستجابة الإنسانية للعام ٢٠٢١

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

عقد بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، اللقاء التشاوري حول خطة الاستجابة الإنسانية لبلادنا للعام ٢٠٢١م والذي نظمته وزارة الصحة العامة والسكان ومنظمة الصحة العالمية.



ويقف اللقاء بمشاركة 60 مشاركاً من القطاعات الصحية المختلفة والمنظمات وشركاء الصحة، أمام خطة الاستجابة الإنسانية للعام الجاري ٢٠٢١م وما انجز في العام المنصرم ٢٠٢٠م وأهداف الكتلة الصحية لخطة الاستجابة ومصفوفة الأولويات ومؤشرات العام ٢٠٢١م.

واكد وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي الوليدي، على ضرورة الاخذ بالخطط الخاصة بوزارة الصحة ومكاتبها والعمل على تجاوز ألمركزية المعيقه للعمل وإعداد الخطة وفقاً للمتغيرات الديموغرافية التي شهدتها المحافظات نتيجة النزوح..داعيا المنظمات الدولية وشركاء الصحة الى الضغط على المليشيات الانقلابية لقبول اللقاحات وتنفيذ حملات التحصين المختلفة.

واستعرض الوليدي، في اللقاء الذحي حضره وكيلا وزارة الصحة لقطاع التخطيط الدكتور احمد الكمال والطب العلاجي الدكتور شوقي الشرجبي والوكيل المساعد لقطاع السكان الدكتورة اشراق السباعي ومدير مكتب منظمة الصحة العالمية بعدن الدكتورة نهى محمود وعدد من المختصين، الصعويات والتحديات التي تواجه القطاع الصحي..مطالباً شركاء الصحة بالعمل من العاصمة المؤقتة عدن وتعزيز العمل المؤسسي بروح الفريق الواحد.