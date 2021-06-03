شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة طفلين برصاص قناص حوثي في محافظة تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 يونيو 2021

الخليج 365 ـ تعز

أُصيب طفلان، برصاص قناص مليشيات الحوثي الإرهابية في أحد أحياء مدينة تعز (جنوب غربي اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن طفلين أُصيبا برصاص قناصة مليشيات الحوثي في حي الكمب شمال شرقي مدينة تعز.

ولفتت المصادر أن أحد الطفلين أصيب بجروح في البطن والآخر بالفك.

ويقع حي الكمب بالقرب من خطوط التماس بين قوات الجيش ومليشيات الحوثي شرقي المدينة.

الجدير بالإشارة أن عمليات القنص التي تنفذها عناصر مليشيات الحوثي، اوقعت مئات الشهداء والجرحى من المدنيين خلال السنوات الخمس الماضية