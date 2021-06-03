المليشيا تقصف أحياء سكنية في حيس جنوبي الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 يونيو 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

استهدفت مليشيات الحوثي الإرهابية، بمختلف الأسلحة المتوسطة وقذائف المدفعية الأعيان المدنية في مدينة حيس جنوب الحديدة.

وأفادت مصادر محلية في حيس، بأن مليشيات الحوثي استهدفت بمختلف الأسلحة الرشاشة المنازل السكنية المكتظة بالأهالي والنازحين من اتجاهات الجنوب والشرق والشمال والواقعة أطراف مركز المدينة.

وبالتزامن شنت المليشيات قصفاً مدفعياً عنيفاً بعدد من قذائف الهاون عيار 120 و82، استهدفت الأحياء الشمالية الشرقية الآهلة بالسكان وسط المدينة، وفقاً للمصادر

وأشارت المصادر إلى أن القصف الحوثي أدى إلى دوي انفجارات هزت الأحياء السكنية، وخلفت خوفاً وهلعاً في صفوف الأهالي لا سيما النساء والأطفال.