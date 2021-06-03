المليشيا تستولي على منزل مسئول أمني سابق في إب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 يونيو 2021

الخليج 365 ـ إب

استولت مليشيا الحوثي الانقلابية، على منزل مسؤول أمني سابق ومؤسسة تنموية نسوية في محافظة إب (وسط اليمن).



وقالت مصادر حقوقية، إن مجاميع مسلحة تابعة لمليشيا الحوثي اقتحمت منزل مدير أمن محافظة إب الأسبق، العميد فؤاد العطاب بمدينة إب، وطردت النساء والأطفال منه بعد نهبها محتوياته، وتمركز عناصرها فيه.

وتولى العميد العطاب منصب إدارة أمن محافظة إب، منذ 2013 وحتى قبيل سقوط محافظة إب بيد مليشيا الحوثي، منتصف أكتوبر 2014م.

وفي السياق، اقتحمت مليشيا الحوثي مؤسسة تنموية نسوية مدينة إب وقامت بالاستيلاء عليها عقب يوم من اقتحام منزل والد رئيس قطاع التلفزيون اليمني، جميل عزالدين، وطرد أفراد أسرته منه.

وتواصل المليشيا الحوثية حملاتها مستهدفة أملاك قيادات موالية للحكومة ومؤسسات تنموية وخيرية وثقافية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.