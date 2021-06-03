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مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

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اليمن العربي ـ خاص 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات فيروس في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 يونيو 2021

الخليج 365 ـ خاص

أعلنت لجنة الطوارئ في إدارة مكافحة الأمراض والترصد الوبائي بوزارة الصحة اليمنية، تسجيل 8 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

 

وقالت اللجنة، في نشرتها اليومية، إن ‏مستجداتكورونا خلال الساعات الماضية شهدت تسجيل 33 حالة اشتباه بينها 8 إصابات مؤكدة بالفيروس.

 

وذكرت اللجنة، أن الإصابات توزعت (4 في حضرموت، وحالتان في كل من لحج وتعز). علاوة على حالة وفاة وحيدة في الأخيرة، دون تسجيل أي من حالة شفاء لهذا اليوم.

 

وأشارت إلى أن إجمالي الحالات المؤكد إصابتها في مختلف المناطق اليمنية المحررة ارتفع إلى (6759) حالة، منها (1323) حالة وفاة، و(3472) حالة شفاء.

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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