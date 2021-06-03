إب.. مليشيا الحوثي تستولي على مؤسسة تنموية ومنزل مسؤول أمني سابق

استولت مليشيا الحوثي الإنقلابية، على مؤسسة تنموية نسوية ومنزل مسؤول أمني سابق في محافظة إب، وسط اليمن.



وقالت مصادر حقوقية، إن حملة مسلحة تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية قدمت من صنعاء، اقتحمت منزل مدير أمن محافظة إب الأسبق، العميد فؤاد العطاب بمدينة إب، وطردت النساء والأطفال منه.



وبحسب المصادر فقد نهبت المليشيا محتويات منزل العطاب، وتمركزت فيه، وترفض الخروج منه.



وتولى العميد العطاب منصب إدارة أمن محافظة إب، منذ 2013 وحتى قبيل سقوط محافظة إب بيد مليشيا الحوثي، منتصف أكتوبر 2014م.



وفي مركز المحافظة أيضاً اقتحمت المليشيا مؤسسة تنموية نسوية واستولت عليها في حملة جديدة تستهدف أملاك قيادات موالية للحكومة ومؤسسات تنموية وخيرية في المحافظة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.



وكانت المليشيا قد اقتحمت واستولت (الثلاثاء) على منزل والد رئيس قطاع التلفزيون اليمني، جميل عزالدين، وطردت أفراد أسرته منه.



وخلال الأشهر الماضية استولت المليشيا على جمعيات خيرية ومؤسسات ثقافية في أكثر من مديرية.

