عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعهد أمريكي جديد بمساعدة السعودية في الدفاع عن أراضيها

الخميس 3 يونيو 2021

الخليج 365

أكد وزير الدفاع الأمريكي لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، التزام واشنطن بمساعدة المملكة في الدفاع عن أراضيها وشعبها.



تعهد قطعه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، خلال اتصال هاتفي أجراه الأربعاء مع ولي العهد السعودي، بحسب رويترز.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي، في بيان، إن أوستن والأمير محمد بن سلمان آل سعود بحثا الأمن الإقليمي لا سيما الجهود الرامية لإنهاء الحرب في اليمن و "الجهود الثنائية الجارية لتحسين دفاعات السعودية".

ووجه "أوستن" الشكر إلى ولي العهد السعودي على العمل البناء مع المبعوث الأمريكي تيم ليندركينغ لإنهاء الحرب في اليمن.

وفي نهاية أبريل/نيسان الماضي، وجه الأمير محمد بن سلمان آل سعود رسائل مهمة خلال لقاء تلفزيوني رسم من خلالها خارطة طريق لتحقيق استقرار وسلام المنطقة بدون تنازل عن الثوابت.

وكشف في حواره، في شقه السياسي، عن خارطة طريق لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار لدول المنطقة بما فيها إيران، لكن ضمن أطر وثوابت ومحددات.