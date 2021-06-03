شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : الارصاد يصدر تحذيرا لجميع المواطنين من موجة غبار خطيرة تجتاح هذه المحافظات (وثيقة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أطلق المركز الوطني للأرصاد الجوية، نشرة تنبيهية، بموجة مناخية خطيرة تجتاح عددا من الملاحظات، وتفرض احتراز المواطنين لتجنب كوارث قد تحدث جراء انخفاض مستوى الرؤية.

وأفاد مركز الارصاد أن “صور الأقمار الاصطناعية توضح خلال هذه اللحظات الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، موجة غبار مثار على أجزاء من محافظة الجوف مارب”.

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موضحا في نشرته للاربع وعشرين المقبلة، أنه “يتوقع ان يكون واسع الانتشار خلال الساعات القادمة ليشمل أجزاء من محافظات ( الجوف، مارب،صعدة، صنعاء، عمران، شبوة، البيضاء وذمار).

ودعا المركز الوطني للأرصاد الجوية المواطنين إلى: “ضرورة أخذ الحيطة والحذر من موجه الغبار واسع الانتشار واخذ الاحتياطات اللازمة وخاصة كبار السن ومرضى الصدر والمتعاملين مع الأجهزة الحساسة”.

كما نبه المركز في نشرته التنبيهية سائقي المركابات في الطرقات الطويلة والجبلية بأخذ الحيطة من التدني في مدى الرؤية الافقية نتيجة للغبار. وما قد ينجم عنه من وحوادث مرورية.