شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : اعلان هام لجميع طلاب وطالبات الشهادة العامة الاساسية والثانوية يترتب عليه تحديد مصيرهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صدر اعلان هام لجميع طلاب وطالبات الشهادتين العامتين الاساسية والثانوية للعام الدراسي الجاري (2020-2021م)، يتضمن تحذيرا من عواقب التأخر في استلام رقم الجلوس بالمراكز الامتحانية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية بصنعاء، إصدار أرقام جلوس الطلاب والطالبات المتقدمين لاختبارات الشهادتين الأساسية والثانوية للعام الدراسي 2020 -2021م.

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وكيل “وزارة التربية” احمد النونو، أكد في تصريح لـموقع ”26سبتمبرنت” التابع للحوثيين “إمكانية حصول الطلاب على أرقام جلوسهم عبر زيارة موقع الإدارة العامة للاختبارات (www.yemenexam.com )”.

موضحا أن “العمل جار على قدم وساق في الإدارة العامة للاختبارات وكافة اللجان الإختبارية المركزية والمحلية لإنجاز الاستعدادات الفنية لتنفيذ الاختبارات في الوقت المحدد لها وفقاً للتقويم المدرسي”.

ونوه بأن “اختبارات الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، تبدأ السبت 26 يونيو 2021م الموافق 16 ذي القعدة القادم، وفي اليوم التالي اختبارات الشهادة الأساسية 27 يونيو الموافق 17 ذي القعدة”.