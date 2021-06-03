شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو والصور.. حريق ضخم ومرعب يلتهم 18 خزانا للنفط والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد التلفزيون الإيراني باشتعال النيران في 18 خزانا في مصفاة نفط طهران حيث اندلع اليوم الأربعاء حريق كبير.

وأكد مدير طوارئ طهران بیمان صابریان أن سبب الحريق في مصفاة نفط طهران يعود إلى اشتعال النيران في خطوط الغاز المسال.

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وأشار إلى عدم ورود تقارير عن وقوع إصابات جراء الحادث، مضيفا أن العديد من فرق الإطفاء تعمل على إخماد النيران.



بدوره، صرح المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية مجتبى خالدي بأن الحريق أدى إلى اشتعال مخازن النفط في مصفاة طهران، ما دفع السلطات إلى إرسال عشر سيارات إسعاف إلى موقع الحادث.



في غضون ذلك، نفت إدارة المصفاة وجود أي عمل تخريبي وراء الحريق، مشددة على أن سبب الحادث يكمن في عطل فني.