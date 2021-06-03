عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تحذير أمريكي من عواقب التصعيد العسكري الحوثي في مأرب

الخميس 3 يونيو 2021

الخليج 365

حذر مسؤولان أمريكيان، الأربعاء، من العواقب المدمرة التي سيخلفها التصعيد العسكري لميليشيات الحوثي على الوضع الإنساني في محافظة مأرب الواقعة شمال شرقي اليمن.



وأعرب المبعوث الأمريكي لدى اليمن تيم ليندركينغ، والقائمة بأعمال السفارة الأمريكية كاثي ويستلي، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) خلال اتصال عبر تقنية الفيديو مع محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، عن قلقهما بشأن العواقب الإنسانية المدمرة لهجوم الحوثيين على مأرب، والحاجة إلى زيادة المساعدات الإنسانية وغيرها من أشكال الدعم للسكان المحليين.

وأكد المسؤولان موقف بلادهما الرافض لاستهداف المدنيين والنازحين، وتأييدهما للوصول إلى حل شامل في البلاد.

من جهته قال محافظ مأرب إن ميليشيات الحوثي تسعى لاستمرار الحرب لخدمة الأجندة الإيرانية، وأن اليمنيين سيرغمونها على السلام ويستعيدون دولتهم.