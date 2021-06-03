شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يبدون استعدادهم للسلام لكن رد الاحمر كان مفاجئاً.. هذا ماحدث والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الحوثيون ، اليوم الأربعاء ، استعدادهم للدخول في مفاوضات قادمة لوقف أطلاق النار.

جاء ذلك خلال لقاء الناطق الرسمي ورئيس وفد مفاوضات الحوثيين محمد عبدالسلام بوزيرة خارجية السويد اليوم الأربعاء في العاصمة العمانية مسقط.

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وقال عبدالسلام “أكدنا على وصول الدواء والمشتقات النفطية باعتباره حق للشعب اليمني حتى في ظروف الحرب”

وأضاف “رحبنا بأي جهد لرفع الحصار والتمهيد لمفاوضات وقف اطلاق النار الشامل” .

في السياق ، رد نائب رئيس هادي الفريق الركن علي محسن صالح الاحمر على ترحيب الحوثيين بالمفاوضات ، خلال لقائه نائب الرئيس بالمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج والقائم بأعمال السفير الأمريكي لدى بلادنا كاثرين ويستلي لبحث الجهود المبذولة لإحلال السلام في اليمن .

وتجاهل علي محسن اقبال الحوثيين على مفاوضات السلام ، مبديا ترحيبه بقرار الإدارة الامريكية بتصنيفها لقياديين حوثيين كإرهابيين وهم محمد عبدالكريم الغماري ويوسف المداني ، مشيرا إلى أن الضغط الدولي الحقيقي على جماعة الحوثيين يخدم عملية السلام ويحقق الاستقرار والأمن المستدام في اليمن والمنطقة ، على حد تعبيره .