شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة بريطانية تكشف عن مشروب سحري للتخلص من دهون البطن.. تعرف عليه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت صحيفة “إكسبرس” البريطانية: أن هناك مشروب جرى تجربته ويمكن تحضيره بالمنزل أظهر قدرته على تقليص دهون البطن بشكل ملحوظ.

وأشارت إلى أن دهون الأحشاء يتم تخزينها بالقرب من أعضاء الجسم الحيوية كالكبد والأمعاء، إلا أن الجمع بين عصير الرمان والخل ساعد في تقليص دهون البطن الضارة.

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وأضافت أنه من الضروري العمل على تقليص هذا النوع من الدهون لأن لها تداعيات تهدد حياة الشخص خاصة ما ينتج عنها من أضرار للقلب.



ولفتت إلى أنه بالإمكان عمل مشروب مكون من عصير الرمان وملعقة كبيرة من الخل تمزج به، حيث أظهرت دراسة طبية أن مزيج عصير الرمان والخل يكافح السمنة.



وتحدثت عن تناول سيدات بدينات لهذا المشروب لمدة 8 أسابيع، وبعدها لوحظ تراجع كبير في كتلة الدهون حول الأحشاء، وأرجع الباحثون ذلك إلى قيام هذا المشروب بتحفيز الإنزيم المسئول عن التمثيل الغذائي.

المصدر : متابعات

