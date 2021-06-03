شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بشرى سارة لكافة اليمنيين غريفيث يعلن عن موافقة امريكية وسعودية لرفع القيود على ميناء الحديدة ومطار صنعاء (تفاصيل دقيقة ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ناقش المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، اليوم الأربعاء، مع قيادات يمنية وسعودية خيارات رفع القيود عن ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي الخاضعين لسيطرة مليشيات الحوثي.

وقال مكتب غريفيث في تغريدة له على تويتر إن المبعوث التقى بوزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، والسفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر.

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وأضاف أن اللقاء ناقش خيارات لرفع القيود المفروضة على موانئ الحديدة وفتح مطارصنعاء وسبل تحقيق وقف إطلاق النار في جميع أنحاء اليمن، والتوجه نحو حوار سياسي يمني يمني.

وكان المبعوث الأممي قد اختتم زيارة له إلى صنعاء التقى خلالها بمسؤوليين حوثيين، مطالبا قبل مغادرته مطار صنعاء بإزالة العقبات لحصول اليمنيين على السلع والوقود، لافتا إلى الحاجة لوقف إطلاق النار وفتح الطرق أمام حركة الأشخاص وعودة الحياة الطبيعية لليمن.

وكان الكاتب الصحفي اللبناني ناصر قنديل قد كشف اليوم عن مصادر معنية قالت بمفاوضات الملف اليمني إن فرص وقف النار تنتظر موافقة سعودية على فتح غير مشروط لمطار صنعاء وميناء الحديدة وإن الأميركيين أبلغوا الوسيط العماني موافقتهم بينما لا تزال السعودية في دائرة محاولة فرض ضوابط ترافق الموافقة على فتح المطار والمرفأ وفك الحصار عنهما.