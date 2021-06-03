شكرا لقرائتكم خبر عن الموت يفجع الشرعية بوفاة سياسي كبير (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فجعت الشرعية اليمنية للمرة الثانية خلال اقل من اسبوع بوفاة سياسي بارز في صفوفها واحد قياداتها، متآثرا بمضاعفات اصابته بفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19). حسب بيانات النعي الصادرة عن الشرعية.



ونعت بيانات رئاسة الجمهورية ونائب الرئيس علي محسن الاحمر، الثلاثاء وفاة رئيس مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح في محافظة عدن، السياسي والتربوي البارز، سالم محمد عبد الله مغلس.

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كما نعاه الامين العام لحزب الاصلاح، عبدالوهاب الانسي، في برقية عزاء لذويه، بقوله: "إن رحيل الأستاذ سالم مغلس ليس خسارة على مدينة عدن، أو على الإصلاح فحسب، بل خسارة لليمن عموماً".



مضيفا: "لقد فقدت العاصمة المؤقتة عدن واليمن عموماً شخصية نضالية أسهمت في ترسيخ العمل السياسي التعددي، وانتهجت الحوار والحكمة، وتتعاظم الخسارة لفقد قامة تربوية معطاءة تركت بصمات طيبة".



وتابع: إن المغلس قامة "لها أدوارها في خدمة أبناء مجتمعه ورمزا اجتماعيا متحلياً بسمات البذل والكفاح والإصلاح الاجتماعي". مردفا: "لكن عزاءنا أنه ترك مآثر طيبة يستلهم منها الشباب معاني الخير والتسامح والنضال في سبيل القضايا الوطنية".



عمل الراحل سالم محمد عبد الله مغلس، خلال حياته مديرا لمكتب التربية في عدن ورئيسا لشورى حزب التجمع اليمني للإصلاح في المحافظة. وقالت مصادر مقربة من مغلس إنه توفي في عدن متأثرا بإصابته بكورونا.



يشار إلى أن الشرعية فجعت مطلع الاسبوع، بوفاة السياسي البارز، ووزير العدل الأسبق، القاضي عبدالوهاب الديلمي، في العاصمة السعودية الرياض، متأثرا بمضاعفات اصابته بفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19).