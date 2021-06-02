شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. الخضر لصور يبدأ التدشين الفعلي لكلية الإعلام جامعة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قام صباح اليوم الدكتور الخضر ناصر لصور رئيس جامعة عدن بزيارة تفقدية لكليتي الآداب ،والإعلام بالجامعة، وخلال والزيارة حيث تم تسليم جزء من الطابق الثالث بمبنى كلية الآداب لعمادة كلية الإعلام ممثلة باالدكتور محمد علي ناصر، و بعض المكاتب لتجهيز الإدارات الخاصة بكلية الإعلام، سوف يتم البدء في تأثيت وتجهيز المكاتب وتوفير الإحتياجات اللازمة بالكلية التي سوف تكون رافداً أساسياً للعملية التعليمية ،وتكون شريكاً فاعلاً في خدمة جامعة عدن لكي ترتقي بالمستوى المطلوب، وحث رئيس الجامعة على أهمية تجهيز البنية التحتية للكلية خلال الفترة القادمة.

حيث بارك عميد كلية الآداب الدكتور جمال الحسني لعمادة كلية الاعلام ممثلة بالدكتور محمد علي ناصر البدايات الأولى لكلية الإعلام بحضور مدير مكتب إلاعلام بالعاصمة عدن عضو مجلس إدارة هيئة الاعلام الجنوبي أ. هدى الكازمي وعدد من دكاترة وأساتذة من كلية الآداب جامعة عدن.

ويأتي هذا في إطار الزيارات الميدانية لرئيس جامعة عدن الدكتور الخضر لصور لعدد من كليات جامعة عدن، حيث التقى خلالها بكل من عميد كلية الآداب وعميد كلية الإعلام ،و بعد عملية التسليم حثهم على ضرورة التعاون المشترك مابين الكليات حتى تسير العملية التعليمية بشكل ممتاز والذي سوف تنعكس بدرجة كبيرة على الطلاب والطالبات خلال السنوات القادمة.