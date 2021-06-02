شكرا لقراءة خبر عن العثور على كنز ضخم داخل شقة نجل مسؤول مصري سابق عن طريق الصدفة.. وحينما فتحت الشرطة الصندوق كانت المفاجأة كبيرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا عبدالله - عثرت السلطات المصرية، على مقتنيات تاريخية ونياشين وأوسمة تعود للعصر الملكي، إضافة إلى كميات كبيرة من المشغولات الذهبية والتحف النادرة، داخل شقة بمنطقة الزمالك؛ وذلك خلال تنفيذها حكمًا قضائيًا صادرًا ضد نجل مالك الشقة والذي كشفت المصادر عن أنه مستشار ومسؤول سابق.

مقتنيات الأثرية

وكشفت وسائل إعلام مصرية عن أن الصادر بحقه الحكم القضائي والموجود حاليًا في دولة الكويت بسبب ظروف عمله بمنصب كبير بالسلك القضائي الكويتي، وصادر ضده حكم إلزام بسداد مبالغ مالية، للخصم الحاصل على الحكم، وهو خال نجل مالك الشقة، حيث تفاجأت قوة الشرطة بوجود المقتنيات الأثرية، حيث دخل أفراد الأمن الشقة بعد أن تأكدت أن من صدر ضده الحكم يقيم فيها بصحبة والده، وبالتالي دخول الشرطة حدث بالشكل القانوني.

كسر باب الشقة

وبينت أن أجهزة الأمن اضطرت لكسر باب الشقة عندما لم تجد أحدًا بها من أجل تنفيذ الحكم، لكن المفاجأة تمثلت في وجود مقتنيات أثرية كثيرة وتحف نادرة وتماثيل أثرية تعود للعصر الملكي، وتم التحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة العامة، وتحريز المضبوطات من قبل النيابة العامة، وجرى تشكيل لجنة فنية لفحص المضبوطات.