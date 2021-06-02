شكرا لقراءة خبر عن مصدر يكشف سبب الانفجار العنيف الذي وقع في وسط العاصمة صنعاء! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا عبدالله - هز انفجار عنيف و مفاجئ العاصمة اليمنية صنعاء و تسبب برعب كبير وسط السكان .

وكشف مصاد محلية ان الانفجار ناتج عن اصطرام قاطرة نقل بترولالثلاثاء بمجموعة خطوط كهرباء تابعة لمحطات تجارية جنوب صنعاء ما أحدث رعبا كبيرا للسكان وانقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة.

وافادت المصادر أن قاطرة نقل بترول اصطدمت بمجموعة خطوط نقل الكهرباء التابعة لمحطات تجارية في شارع تعز بمنطقة دار سلم المدخل الجنوبي لصنعاء.

وأكدت المصادر حدوث انفجار كبير لحظة الاصطدام يشبه إلى حد كبير انفجار قصف الطيران الأمر الذي أحدث رعبا في أوساط الأهالي وسائقي السيارات.

وأشارت المصادر إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة من محطتين تجاريتين كانت تمد خطوطها من منطقة عبور القاطرة. ولفتت المصادر إلى أن خطوط الكهرباء كانت منخفضة في مدخل أحد الشوارع الترابية المتفرعة من شارع تعز والتي قصد سائق القاطرة عبوره.

وبحسب المصادر فإن صهريج القاطرة كان فارغا الأمر الذي لم يتسبب في حدوث أي أضرار أو سقوط ضحايا. وطالب الأهالي شركات الكهرباء التجارية بتنظيم خطوط نقل الكهرباء ورفعها وإزالة العشوائيات حفاظا على أرواح المواطنين من أي أضرار قادمة.

كانت هذه تفاصيل خبر مصدر يكشف سبب الانفجار العنيف الذي وقع في وسط العاصمة صنعاء! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المراسل اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.