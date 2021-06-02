شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : بعد ساعات من نصب كمين نوعي ومحكم.. قوات الشرعية تكبد الحوثيين خسائر كبرى (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت قوات الجيش الوطني من إلحاق خسائر فادحة بالميليشيات الحوثية بعد محاولة تسلل عناصر حوثية لمواقع قوات الجيش في جبهة الريان بمحافظة الجوف في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء.

وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش تمكنت من قتل عدد من العناصر الحوثية التي حاولت التسلل إلى مواقع تتمركز فيها قوات الجيش في جبهة الريان، فيما لاذت بقية العناصر الحوثية بالفرار

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هذا وكانت قوات الجيش قد أعلنت في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، مقتل وإصابة العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية خلال مواجهات مباشرة وقصف جوي لمقاتلات التحالف على مواقع لهم بمحافظة الجوف، شمال شرقي البلاد.

وذكر مصدر عسكري، إن قوات الجيش نصبت كميناً مسلحاً وصفه بـ”النوعي” لمجاميع حوثية حاولت التسلل نحو مهاجمة مواقع عسكرية في جبال الشهلا، بجبهة الريان شرق مدينة الحزم،عاصمة محافظة الجوف.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن المصدر العسكري قوله، إن الكمين أسفر عن سقوط عشرات الحوثيين مابين قتيل وجريح، فيما لاذ بقية المهاجمين بالفرار.

وأضاف، أن قوات الجيش تمكنت أيضاً من تدمير طقم عسكري وعربة مدرعة حوثية، كما استعادت عددا من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وكميات من الذخائر المتنوعة خلال هذا الكمين.

وبالتزامن، شنت مقاتلات التحالف سلسلة من الغارات الجوية على مواقع متفرقة يتمركز فيها الحوثيون شمالي منطقة الجدافر بالمدينة ذاتها، ما أدى لخسائر بشرية ومادية، وفقاً للمصدر العسكري.

ومنذ عام 2015، ينفذ التحالف الذي تقوده السعودية عمليات عسكرية في اليمن دعماً لقوات الجيش ضد الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، والتي تسيطر على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء.