قبائل دهم في الجوف تلبي دعوة التعبئة والنفير العام لإسناد قوات الجيش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

لبت قبائل دهم بمحافظة الجوف دعوة التعبئة والنفير العام لإسناد قوات الجيش الوطني ورفد جبهات المنطقة العسكرية السادسة بالمقاتلين لإستكمال تحرير المحافظة من ميليشيا الحوثي الإنقلابية.



وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة أن جموع غفيرة من قبائل دهم توافدت اليوم إلى جبهات القتال، حيث كان في إستقبالهم القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن عمر سجاف، الذي أشاد بالدور الكبير الذي تجسّده قبائل الجوف ومطارح دهم في مواجهة مليشيا الانقلاب الحوثية.

وأكد اللواء سجاف، استمرار العمليات العسكرية في كافة جبهات محافظة الجوف، حتى استكمال تحريرها من المليشيا الإرهابية وتحقيق الحياة الحرة والكريمة لأبنائها والساكنين فيها، لافتاً إلى مسلسل الجرائم والانتهاكات التي يتعرّض لها المدنيون على يد هذه العصابة الدموية.

ومن جانبه، أكد قائد مطارح دهم الشيخ خالد بن علي شطيف، الموقف الثابت لأبناء الجوف وقبائل دهم في مساندة القوات المسلحة ومؤسسات الدولة لاستكمال تحرير الجوف من المليشيا الحوثية التي عاثت فيها فساداً وإرهاباً.. مؤكداً أن أبناء المحافظة لن يظلوا مهجرين وسيقدمون الغالي والنفيس لاستعادة بلادهم ورفع الظلم عن أبناء المحافظة والساكنين فيها.

وقال إن المشروع الحوثي إلى زوال وسينتهي بتكاتف الجهود من قبل مختلف شرائح المجتمع والوقوف إلى جانب الجيش في المعركة المصيرية لكل اليمنيين.

كما تحدث عدد من المشائخ والوجهاء والذين أكدوا في كلماتهم استعدادهم الكامل لإسناد القوات المسلحة بأموالهم ودمائهم وأرواحهم في سبيل دحر عصابة الحوثي الكهنوتية التي أحالت حياة المواطنين في المحافظة إلى جحيم.