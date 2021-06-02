‏الارياني يطالب بتحرك دولي عاجل للوقف عمليات تجنيد الحوثي للأطفال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

قال وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، ان مليشيا الحوثي المدعومة من ايران تواصل الإعلان بشكل يومي عن عشرات القتلى الأطفال من مخرجات ما تسميها "المراكز الصيفية" بعد ان استدرجتهم وجندتهم وعبئتهم بثقافة الموت والكراهية والأفكار الطائفية المستوردة من ايران، وزجت بهم في محارق موت مفتوحة بمختلف جبهات القتال بمحافظة مأرب.



وجدد معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، التحذير من مصير مشابه لهؤلاء القتلى الأطفال يتهدد 400 الف طفل أعلنت قيادات مليشيا الحوثي الارهابية تجنيدهم ضمن معسكرات تدريب في مختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرتها تحت غطاء "المراكز الصيفية"، ورمت بهم في هجمات انتحارية بمحافظة مأرب، وإعادتهم لاسرهم صور وأشلاء وصناديق فارغة.

وطالب الارياني المجتمع الدولي بمغادرة مربع الصمت واستشعار حجم الكارثة التي تتهدد مصير وحاضر ومستقبل عشرات الآلاف من الأطفال القاطنين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الارهابية، والتحرك العاجل لوضع حد لعمليات تجنيدهم واستخدامهم بأعمال قتالية في انتهاك صارخ وغير مسبوق للقوانين والمواثيق الدولية.