مدير عام شبام يطلع على مجاري سيول منطقة العادي ويقف على بعض مشاكلها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 يونيو 2021

الخليج 365 - شبام

وقف مدير عام مديرية شبام المهندس هشام غالب بن طالب اليوم الأربعاء، الثاني من شهر يونيو على مجاري سيول منطقة العادي التي تعاني من الكثير من العشوائيات في البناء وتغير سير المجرى.



واطلع المدير العام برفقة مدير مكتب الأشغال بمديرية شبام عمرو بن طالب على مجرى السيل بالعادي موجها برفع تقارير سريعة لمعالجة كافة مشاكل المجرى .

وتأتي زيارة المدير العام بعد توجيهات من وكيل محافظة حضرموت للشئون الوادي والصحراء الأستاذ عصام جبريش الكثيري لإزالة العشوائيات التي تعرقل مجاري السيول في كافة مديريات الوادي .

ودعا مدير عام مديرية شبام المهندس هشام بن طالب كافة أهالي المديرية إلى التعاون مع السلطة المحلية لما يخدم المصلحة العامة للمواطن وتحسبا لأي طارئ قد يسبب كارثة لا تحمد عقباها.