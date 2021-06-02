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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدير منفذ الوديعة ينشر توضيحاً للمسافرين عبر المنفذ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 يونيو 2021
الخليج 365 - الوديعة
نشر مدير عام ميناء الوديعة البري مطلق مبارك الصيعري توضيحاً للمسافرين من المنفذ، بأن عليهم ألا يصدقوا ما يتم الترويج له من بعض المواقع .
وقال الصيعري في توضيح له نشره على تويتر، :"لا يوجد أي مركز تلقيح (تطعيم) للمسافرين لفيروس كرونا في منفذ الوديعة البري، وما يروج له البعض في المواقع المشبوهة غير صحيح".
واضاف مطلق :"وعلى من يريد ذلك التوجه إلى مراكز الصحة التي سبق ان تم اعلانها من قبلهم في المحافظات".