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مدير منفذ الوديعة ينشر توضيحاً للمسافرين عبر المنفذ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 يونيو 2021

الخليج 365 - الوديعة

نشر مدير عام ميناء الوديعة البري مطلق مبارك الصيعري توضيحاً للمسافرين من المنفذ، بأن عليهم ألا يصدقوا ما يتم الترويج له من بعض المواقع .

 

وقال الصيعري في توضيح له نشره على تويتر، :"لا يوجد أي مركز تلقيح (تطعيم) للمسافرين لفيروس كرونا في منفذ الوديعة البري، وما يروج له البعض في المواقع المشبوهة غير صحيح".

 

واضاف مطلق :"وعلى من يريد ذلك التوجه إلى مراكز الصحة التي سبق ان تم اعلانها من قبلهم في المحافظات".  

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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