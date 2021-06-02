مدير منفذ الوديعة ينشر توضيحاً للمسافرين عبر المنفذ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 يونيو 2021

الخليج 365 - الوديعة

نشر مدير عام ميناء الوديعة البري مطلق مبارك الصيعري توضيحاً للمسافرين من المنفذ، بأن عليهم ألا يصدقوا ما يتم الترويج له من بعض المواقع .



وقال الصيعري في توضيح له نشره على تويتر، :"لا يوجد أي مركز تلقيح (تطعيم) للمسافرين لفيروس كرونا في منفذ الوديعة البري، وما يروج له البعض في المواقع المشبوهة غير صحيح".

واضاف مطلق :"وعلى من يريد ذلك التوجه إلى مراكز الصحة التي سبق ان تم اعلانها من قبلهم في المحافظات".