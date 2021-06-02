لملس يناقش تدخلات الصندوق الاجتماعي للتنمية ومنظة مسلم هاندز في عدد من المجالات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 يونيو 2021

الخليج 365 - عدن

ناقش محافظ عدن، أحمد حامد لملس، اليوم الأربعاء، مع المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية، المهندس غازي أحمد علي عدداً من القضايا المتعلقة بتدخلات الصندوق في عدد من المجالات والقطاعات الخدمية والتنموية في عدن.



وتطرق اللقاء إلى دعم الصندوق لقطاع المياه والشراكة مع السلطة المحلية في تنفيذ بعض المشاريع الاستراتيجية في هذا القطاع، وسُبل تعزيز التواصل والتنسيق بين السلطة المحلية والصندوق وتطوير آلياته بما يكفل تكاملية العمل مستقبلا.

وخلال اللقاء، ثمّن المحافظ لملس، دور وتدخلات الصندوق الاجتماعي للتنمية، وحجم التأثير الإيجابي لتلك التدخلات على المواطن والمجتمع، مجددا دعم السلطة المحلية الكامل للصندوق وتدخلاته والعمل على تسهيل كافة مهامه وأعماله في إطار محافظة عدن.

إلى ذلك ناقش محافظ عدن، مع المدير الإقليمي لمنظمة مسلم هاندز (ايادي مسلمة)، عبدالرحمن حسن، طبيعة تدخلات وأنشطة منظمة "مسلم هاندز" في بعض القطاعات وأبرزها قطاع المياه في عدن ، وخططها وبرامج عملها المستقبلية التي سيتم إعدادها بعد التنسيق مع الجهات المعنية وبإشراف مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالعاصمة عدن.

ونوه محافظ عدن بإهتمام المنظمة بدعم وتنفيذ المشاريع التنموية والخدمية فيها .. مشيرا إلى حاجة كافة القطاعات في عدن لتدخلات المنظمات الدولية خصوصا في هذه المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأكد المحافظ لملس على أهمية التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص فيما يتعلق باختيار مجالات العمل وفق الاحتياج والأولوية، لافتا إلى ضرورة التدخل في قطاع التعليم وخصوصا دعم وتطوير المدارس النموذجية ،مبدياً استعداد السلطة المحلية، تقديم كافة أوجه الدعم للمنظمة بما يمكنها من تنفيذ أنشطتها على أكمل وجه.

حضر اللقاءان وكيلا المحافظة المهندس عدنان الكاف، وعبدالرحمن شيخ، ومدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي، انتصار مرشد ومدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي، م. محمد باخبيرة.