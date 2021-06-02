شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مركز الملك سلمان يوقع إتفاقيتين لتعزيز الأمن الغذائي في عدد من المحافظات اليمنية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم اتفاقيتين مشتركتين بهدف تعزيز الأمن الغذائي في عدد من المحافظات اليمنية، يستفيد منهما أكثر من 244 ألف فرد.



وتضمنت الإتفاقيتين التي وقعها مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، توزيع 192 ألف سلة غذائية في محافظات عدن، والضالع، والحديدة، والبيضاء، وسقطرى، وحجة، وصعدة، والجوف،وحضرموت، والمهرة، وتعز، ومأرب، وأبين، ولحج، وشبوة .

وسيتم من خلال الاتفاقيتين المساعدة في تغطية الاحتياج الغذائي في المحافظات اليمنية المستهدفة.