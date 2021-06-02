اجتماع بمأرب يناقش دور الإذاعات في التعبئة وإسناد المعركة الوطنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش اجتماع عقد اليوم بمدينة مأرب، برئاسة وكيل المحافظة عبدالله الباكري، دور الإذاعات المحلية في التعبئة والإسناد للجيش الوطني والمقاومة الشعبية في معركة استكمال إنهاء انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.



وأقر الاجتماع خطة عمل مشتركة لاستنفار الجهود والطاقات المجتمعية دعما للمعركة الوطنية لإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي تتضمن آليات العمل والبرامج الإذاعية المشتركة وسبل تعزيز التعاون بين الإذاعات المحلية في جميع المحافظات المحررة خلال المرحلة المقبلة

وخلال الاجتماع أكد الباكري على الدور المحوري والرئيسي للإذاعة في التعبئة والإسناد للمعركة الوطنية، باعتبارها الوسيلة الإعلامية الأكثر متابعة وتأثيرا في ترسيخ الوعي الوطني، وحشد المجتمع نحو المعركة الرئيسية لاستكمال إنهاء الانقلاب.

وأشار إلى أهمية تكثيف الجهود الإذاعية في المرحلة الراهنة وبما يتواكب مع الجهود الميدانية للتعبئة والإسناد التي دعا لها اللواء سلطان العرادة محافظ المحافظة.. مشيدا بما بذلته الإذاعات المحلية في المحافظة خلال السنوات الماضية من جهود إعلامية أسهمت بشكل فاعل في مساندة المعركة الوطنية وإسناد جهود السلطة المحلية في إرساء الأمن والاستقرار والتنمية.

من جانبهم أشار مديرو إذاعات مأرب والجوف والاتحادية إلى المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع وعلى رأسهم الإعلام، ومختلف فئات المجتمع في القيام كل بدوره في التعبئة والإسناد للجيش الوطني والمقاومة، في معركة استكمال إنهاء الانقلاب .. مؤكدين أنه لم يعد خافيا على أحد عداء مليشيا الحوثي الصريح للشعب اليمني ورفضها كل مبادرات السلام رغم تقديم التنازلات من قبل الحكومة الشرعية حقنا للدماء ، واستمرار المليشيا في شن الحروب تنفيذا لأجندات المشروع الإيراني الذي يستهدف اليمن والمنطقة.