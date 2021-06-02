الزعوري يبحث مع اليونيسيف عودة برنامج الحوالات النقدية الطارئة لصندوق الرعاية الاجتماعية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الشؤون الإجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري، خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مع مسؤول وحدة إدارة المشاريع والحوالات النقدية في منظمة اليونيسيف فايوليت وارنري، عودة برنامج الحوالات النقدية الطارئة لصندوق الرعاية الإجتماعية وفقاً للقانون.



وأوضح الوزير الزعوري، أن الوزارة تعمل مع الشركاء في اليونيسيف والصندوق الاجتماعي للتنمية على توقيع مذكرة تفاهم بشأن عودة برنامج الحوالات النقدية الطارئة إلى صندوق الرعاية الإجتماعية ومعالجة كافة إختلالات الفترة الماضية.

من جانبها أشارت مسؤولة اليونيسيف، إلى أن منظمة اليونيسيف بالشراكة مع الصندوق الإنمائي للأمم المتحدة بصدد وضع خطة للحماية الإجتماعية في المجالين الإنمائي والإنساني، بحيث تضمن الخطة مشاركة صندوق الرعاية الاجتماعية في إدارة الحالات الخاصة بالبرنامج.