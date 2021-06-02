نقابة الصحفيين اليمنيين تدين الإستيلاء على مقر وكالة سبأ بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

دانت نقابة الصحفيين اليمنيين قيام رئيس ما يسمى بالدائرة الإعلامية لشؤون الصحافة والإعلام في المجلس الانتقالي برفقة مجاميع نافذة بالاستيلاء على مقر وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) في مدينة التواهي بالعاصمة المؤقتة عدن .



وقالت النقابة في بيان لها، أنها تلقت بلاغاً من الوكالة يفيد بقيام هذه المجاميع التابعة للمجلس الانتقالي بمنع المدير العام من دخول مبنى الوكالة وطرد الحراسة المدنية والموظفين من مبنى الوكالة وطلبوا منهم الخروج منها نهائياً، وأخذوا مفاتيح المبنى تحت تهديد السلاح وإبلاغ الموظفين أن لديهم توجيهات من رئيس المجلس الانتقالي لتشغيل الوكالة تحت مسمى (وكالة أنباء عدن).

ودعت النقابة السلطات في عدن إلى إيقاف هذه الممارسات وكل أنواع التعسف والانتهاك وتوفير الحماية لمقر الوكالة وموظفيها ومحاسبة المقتحمين، محملة في الوقت نفسه المجلس الانتقالي كامل المسؤولية عن هذه الواقعة غير القانونية، ومجددةً مطالبتها بعدم الزج بوسائل الإعلام والصحفيين في الصراعات السياسية والعسكرية.