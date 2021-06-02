شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الداخلية يطلع على آلية القبول والتسجيل والتجهيزات الجارية بكلية الشرطة في حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان، اليوم، على آلية القبول والتسجيل والتجهيزات الجارية للمشاريع في كلية الشرطة بمدينة المكلا في محافظة حضرموت.



وطاف الوزير حيدان ومعه مدير كلية الشرطة في حضرموت العميد ركن سالم عبدالله الخنبشي، في المباني والقاعات الدراسية الجاري العمل فيها، مطلعا على سير العملية التدريبية والمناهج الدراسية والوسائل التعليمية في الكلية.

وأشاد الوزير حيدان، بجهود قيادة الكلية في تطوير البنية التحتية وسعيها لتطوير العملية التعليمية لضمان تخرج كادر أمني متخصص في الميدان .. مشددا على أهمية الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لعمل ومهام كلية الشرطة.