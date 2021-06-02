مكافحة المخدرات بساحل حضرموت تضبط ثلاثة أشقاء مروجين لمادتي الشبو والحشيش المخدر بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 يونيو 2021

الخليج 365 - المكـلا

ألقى منتسبو إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت، أمس، القبض على ثلاثة أشقاء مروجين، لمادتي الشبو والحشيش أثناء قيامهم بالترويج في منطقة الشرج بالمكلا.



وخلال العملية ألقي القبض على الأشقاء المروجين وبحوزتهم كمية من مادة الشبو المخدرة وكمية من مادة الحشيش المخدر جاهزة للبيع وأدوات تقطيع وتعاطي الشبو مع ابر وأنابيب وزجاج وأكياس تعبيئة الشبو المستخدمة في عملية الترويج.

المقدم عبدالله أحمد لحمدي مدير إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت، أشاد بجهود تحريات وقسم المهام بالإدارة لقيامهم بعملهم من تحري وضبط رغم المعوقات والصعوبات.

مؤكداً أن محاربة آفة المخدرات والحد من إنتشارها هي مسؤولية الجميع من جهات حكومية أو مجتمعية لذا ينبغي أن تتظافر جهود الجميع لمحاربتها والحد منها.