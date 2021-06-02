محافظ عدن يطالب الحكومة بسرعة تزويد محطة كهرباء الرئيس بالوقود

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 يونيو 2021

الخليج 365 - متابعات

طالب محافظ محافظة عدن، الأستاذ أحمد حامد لملس، رئيس الحكومة معين عبدالملك بتوجيه الجهات المعنية لتزويد محطة الرئيس بالوقود خلال مدة لا تتجاوز الأسبوعين.



جاء ذلك في خطاب رسمي موجه إلى رئيس الوزراء، أوضح فيه لملس، أنه قد تم استيفاء الترتيبات لإدخال جزء من محطة كهرباء الرئيس، والمقدرة ب(100ميجاوات) للخدمة.

ودعا المحافظ لملس رئيس الحكومة بالتوجيه العاجل لوزارة النفط واللجنة العليا لتسويق النفط، لتزويد محطة كهرباء الرئيس بالوقود، خلال مدة لا تتعدى الأسبوع إلى أسبوعين، لوصول أول الشحنات.