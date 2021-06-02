"الحماية ودعم سبل العيش" يوقع اتفاقية شراكة مع مكتب جهاز محو الأمية وتعليم الكبار  بساحل حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 يونيو 2021

الخليج 365 - المكـلا

وقع مشروع الحماية ودعم سبل العيش ( المساحة الآمنة للنساء والفتيات ) بالمكلا، التابع لجمعية الوصول الانساني للشراكة والتنميه، والممول من صندووق الامم المتحدة للسكان UNFPA اتفاقية تعاون وشراكة مع مكتب محو الأمية بساحل حضرموت يوم الثلاثاء 1 يونيو .



وأوضحت الدكتورة سارة علوي الشرفي، منسقة مشروع الحماية ودعم سبل العيش وممثلة المشروع في هذه الاتفاقية، أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن البرنامج التأهيلي الذي يقدمه المشروع للنساء والفتيات المعنفات اللواتي حرمن حق التعليم . موضحة ان البرنامج يستهدف 17 مستفيدة ويستمر لمدة ستة اشهر .

من جهته اعرب الاستاذ السادات صالح العسل مدير عام مكتب جهاز محو الأميه وتعليم الكبار بساحل حضرموت عن سعادته لتوجه المنظمات المحليه والدولية لمكافحة الأمية و رحب بهذه الاتفاقية معربا عن استعداه التام للتعاون في تسهيل اتمام هذا البرنامج .

حضر التوقيع الأستاذة مها لحمدي مديرة المساحة الآمنة لنساء والفتيات، والأستاذ سامي باقلب المدير الاداري والمالي بمكتب جهاز محو الأمية.