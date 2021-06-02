شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يطمئن على صحة العقيد سالم سعيد بادحيدوح ويوجه بعلاجه في الخارج والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 يونيو 2021

الخليج 365 - المكـلا

قام محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، بزيارة إلى العقيد سالم سعيد بادحيدوح، الذي يمر بوعكة صحية ألمت به.



واطمأن محافظ حضرموت خلال الزيارة على صحة العقيد بادحيدوح، سائلاً الله العلي القدير أن يمن عليه بالشفاء العاجل.

ووجه المحافظ البحسني بتقديم الرعاية الطبية اللازمة للعقيد بادحيدوح، ومعالجته في الخارج، مشيراً إلى أن هذا الإهتمام يأتي في إطار تقدير قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والمنطقة العسكرية الثانية للقيادات العسكرية بالمحافظة.