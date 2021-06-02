تيموثي ليندركينج: دور إيران السلبي في اليمن يتصاعد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

قال تيموثي ليندركينج، المبعوث الأمريكي إلى اليمن، الأربعاء، إن الدور السلبي الذي تلعبه طهران في الأراضي اليمنية "لا يشهد أي انخفاض أو تطور إيجابي".



وتابع ليندركينج في تصريحات صحفية "قلقون من استمرار هجوم مليشيات الحوثي على مدينة مأرب والتبعات الإنسانية الناجمة عنه".

ومضى قائلا: "نجدد تأكيدنا على دعم جهود المبعوث الأممي لإنهاء الصراع وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد".

وفي مارس آذار الماضي، زار ليندركينج اليمن، لدعم اتفاق السلام في هذا البلد.

وبالتزامن مع الزيارة، تعهد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بالدفع قدما بعملية السلام في اليمن ودعم جهود وقف إطلاق النار.

لكن الوضع في مأرب وهجوم الحوثي عليها، والذي لا يتوقف منذ أشهر، يقتل أي جهود لتحقيق السلام.

وتحولت مأرب منذ فبراير/شباط الماضي إلى أكبر مسرح جحيم للحوثي عقب إصرار ودفع المليشيات آلاف المقاتلين تباعا في مسعى لاجتياح المحافظة الغنية بالنفط، والتي تتخذها وزارة الدفاع اليمنية مقرا لها.