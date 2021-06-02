اجتماع بعدن يناقش تنسيق العمل بين هيئة المواصفات والمقاييس وشركة الغاز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقشت مدير عام الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، المهندس حديد الماس، اليوم بعدن، مع نائب مدير منشآت الغاز رئيس التنسيق والمتابعة بالشركة اليمنية للغاز جمال العولقي، اشكالية تلاعب بعض المحطات وانقاص مادة الغاز أثناء التعبئة وانتشار طرمبات وخزانات وصهاريج الغاز في الأحياء والمناطق السكنية.



كما ناقش اللقاء تفعيل الدور الرقابي على محطات اسطوانات الغاز ومعارض البيع ومحطات تعبئة السيارات بالغاز وضرورة معايرة الموازين المستخدمة فيها، وكذا مناقشة تنفيذ خطة اولى للنزول لمحطات تعبئة اسطوانات الغاز، وخطة ثانية للنزول الى معارض البيع ومحطات تعبئة السيارات بالغاز.

وأقر الاجتماع تنفيذ حملة نزول ميداني مشترك للهيئة والشركة للنزول الى كافة محطات تعبئة اسطوانات الغاز في عدن وأبين ولحج والضالع، بهدف الرقابة والتفتيش على تلك المحطات والتحقق من مدى توفر اشتراطات الأمن والسلامة فيها، ومعايرة الموازين المستخدمة فيها ودمغها بوسم المعايرة، والتحقق من الأوزان الفعلية لمادة الغاز التي تعبئ للمستهلك وتحديث بيانات جميع المحطات ورصد الطرمبات في المحافظات الأربع وضبط أي مخالفات.