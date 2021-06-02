بحيبح يفتتح دورة صحية ويدشن منظومة طاقة شمسية في شبوة بتمويل دولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

افتتح وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، اليوم، ومعه وكيل محافظة شبوة الدكتور عبدالقوي لمروق، الدورة التدريبية التأسيسية سيمام CMAM للعمال الصحيين في المرافق الصحية بمجال تقديم خدمات التغذية في مديريات محافظة شبوة، والتي ينظمها مكتب الصحة والسكان في شبوة بتمويل من منظمة اليونيسيف.



وتهدف الدورة التي تستمر عشرة أيام إلى إكساب ثمانية وأربعين متدربا العديد من المعارف والخبرات العملية اللازمة حول المعالجة المجتمعية لحالات سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة من العمر والأمهات الحوامل والمرضعات.

وأكد الدكتور بحيبح والدكتور لمروق، أهمية إقامة مثل هذه الدورات التدريبية في صقل وتنمية خبرات ومدارك المتدربين .. داعيين المشاركين في الدورة إلى الاستفادة القصوى من مخرجاتها والحرص على تطبيقها على الواقع بمجالات عملهم للمساهمة في تحسين الخدمات الصحية.

حضر افتتاح الدورة مدير عام مكتب الصحة والسكان في شبوة الدكتور سعيد بافاضل وعدد من المختصين.

كما دشن وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، اليوم، ومعه مدير عام مكتب الصحة في شبوة الدكتور سعيد بافاضل، عمل منظومة الطاقة الشمسية لمستشفى جردان الريفي بقدرة 15.12 كيلو وات، بتمويل من مجموعة البنك الدولي عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNPOS.

وعقب التدشين، طاف وزير الصحة، بأرجاء وأقسام المستشفى، واستمع من القائمين عليها إلى شرح كامل حول مستوى سير العمل والصعوبات التي تواجهها المستشفى واحتياجاتها الضرورية والعاجلة.

وحث الوزير بحيبح، العاملين في المستشفى بمواصلة مضاعفة جهودهم لتقديم أفضل الخدمات الطبية في المستشفى للمواطنين .. مؤكدا اهتمام قيادة وزارة الصحة وبالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة بمتابعة إيجاد الحلول والمعالجات للصعوبات التي تواجه عمل ونشاط المستشفى وتلبية احتياجاته ومتطلباته العملية.