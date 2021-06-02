عبدون يترأس إجتماعاً مؤسعاً لإنهاء المرحلة الثانوية للعام الدرسي 2020-2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 يونيو 2021

الخليج 365 - المكـلا

أشاد وكيل أول وزارة التربية والتعليم، الاستاذ جمال سالم عبدون بمستوى الجهود التي تبذل من قبل قيادة وكوادر ومنتسبي الحقل التربوي والتعليمي لنجاح سير العملية الاختبارية لإنهاء المرحلة الثانوية للعام الدراسي 2020/2021 وما سيرافقها من تهيئة للأجواء المناسبة وتنفيذ التكليفات الخاصة لهذا الاستحقاق التربوي والتعليمي المهم على مستوى الوطن .



وأشار الوكيل عبدون لدى ترؤسه اجتماعاً موسعاً للجنة الاشرافية للاختبارات ورؤساء لجان الضبط والتحكم أن تربية حضرموت الساحل تميزت عن غيرها من المحافظات في استقرار سير العملية التربوية والتعليمية واستكمال المقررات الدراسية وإنجاز التكليفات الوزارية الخاصة بوضع الخيارات الثلاثة للحد من انتشار وباء كورونا.

مشدداً على ضرورة حرص الجميع بالتقيد باللوائح والأنظمة الخاصة بشتى المجالات المصاحبة للعملية الاختبارية ومن ضمنها توفير كل وسائل السلامة من الكمامات والمعقمات وعملية التباعد الاجتماعي واتخاذ التدابير اللازمة من الاحترازات الوقائية من وباء فيروس كورونا .

مضيفا إلى أن الجهود يجب أن تتواصل من قبل القيادة التربوية والتعليمية بالمحافظة والمديريات واللجان المتخصصة التهيئة لانجاح المهام المتعلقة بها وفقا وخطة الاعداد والتهيئة للاختبارات .

واثنى الوكيل عبدون على الدعم المستمر والمتواصل من قبل قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة براعي التعليم الأول محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني والذي تميزت بها تربية حضرموت بتلك النجاحات والإنجازات والعطاء المثمر على أرض الواقع للقطاع التربوي والتعليمي بالمحافظة والمديريات.