اجتماع مشترك يناقش توفير الاحتياجات العاجلة لمكافحة كورونا في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش اجتماع مشترك ضم وزارة الصحة العامة والسكان ممثلة بوكيل الوزارة لقطاع الرعاية الصحية الأولية مدير مشروع (كوفيد-19) الدكتور علي الوليدي والسلطة المحلية بمحافظة عدن ممثلة بوكيل أول المحافظة محمد الشاذلي، توفير الاحتياجات الملحة والعاجلة التي يتطلبها القطاع الصحي في العاصمة المؤقته عدن لاستمرار جهود مكافحة فيروس كورونا وتنفيذ حملة التطعيم الوقائية ضد كورونا.



وأكد وكيل وزارة الصحة الدكتور الوليدي، حرص وزارة الصحة على مواصلة التنسيق مع المعنيين بشأن استعدادات تلبية تلك الاحتياجات، وأهمية التنسيق المستمر بين وزارة الصحة ومختلف المرافق الصحية وقيادة السلطة المحلية في عدن لتجاوز التحديات والصعوبات التي تواجه جهود مكافحة كورونا في عدن .. منوها إلى اعتزام الوزارة عقد اجتماع خاص يضم شركاء القطاع الصحي ومحافظة عدن لمناقشة الاحتياجات وإمكانية دعم توفيرها.

من جانبه تطرق وكيل محافظة عدن الشاذلي، إلى التحديات التي تواجه محافظة عدن نتيجة توافد المسافرين القادمين من مختلف محافظات الجمهورية إلى عدن لأخذ اللقاح ضد فيروس كورونا .. مشددا على ضرورة تكاتف الجهود للتغلب على تلك التحديات.

حضر الاجتماع مدير عام مكتب وزارة الصحة في عدن الدكتور علي عبدالله ومستشار محافظ عدن الدكتور أوسان محمد.