وزارة الاتصالات تشارك في إجتماع الجمعية العامة للمنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

شاركت وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات، في الإجتماع الإستثنائي للدورة الـ 18 للجمعية العامة للمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات الذي إستضافته دولة تونس، بوفد تراسه وكيل وزارة الإتصالات، محمد موسى .



وخلال الإجتماع الذي عقد عبر تقنية الإتصال المرئي، تم تسليم رئاسة الجمعية من وزير الاتصالات التونسي الى دولة فلسطين وذلك تكريسا لمبدء التناوب بين الدول ودعما لدولة فلسطين في هذا الظرف الخاص الذي يمر به الشعب الفلسطيني .

واكد الإجتماع على دعم الجمعية للجمهورية اليمنية والعمل على ايجاد الطرق المناسبة لتخطي كافة الصعاب .. منوهاً بدور التطور الرقمي الذي ساعد على مجابهة فيروس كورونا وعلى أهمية تعميم إستراتيجيات الشمول الرقمي في كافة الدول العربية ومساعدة الدول النامية في عملية التحول الرقمي .

ضم وفد الوزارة، رئيس المكتب الفني بوزارة الاتصالات المهندس وائل طرموم، ومدير عام المؤسسة العامة للإتصالات الاخ، عبدالباسط الفقيه، والمهندسة في المكتب الفني للوزارة، افراح فتحي .