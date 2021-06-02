وزيرة خارجية السويد تشيد بنجاح تحرير ساحل حضرموت من الإرهاب عام 2016

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أشادت وزيرة خارجية السويد آن كريستين ليندى، بجهود الحكومة وأبناء حضرموت وبدعم تحالف دعم الشرعية في تطهير مناطق ومدن ساحل حضرموت من التنظيمات الإرهابية منذ عام 2016م.



جاس ذلك خلال لقائها مع محافظ حضرموت لمناقشة الأوضاع التنموية والأمنية في المحافظة.

وثمن المحافظ دور السويد في دعم جهود السلام وانهاء الحرب في اليمن .. مستعرضا أدوار أبناء حضرموت وتضحياتهم في معركة القضاء على الإرهاب في مختلف مناطق ومدن ساحل حضرموت.

وأشار الى الفرص الاستثمارية التي تمتاز بها حضرموت وخاصة الثروات النفطية والجيولوجية والبحرية والتراثية والثقافية .. مؤكدا استعداد المحافظة لتقديم التسهيلات لخدمة وتشجيع المستثمرين وفقا للقوانين النافذة في اليمن.

وعلى صعيد متصل، اطلعت وزيرة الخارجية السويدية خلال لقائها مع وكيل محافظة حضرموت لشؤون المرأة الدكتورة خليل بامطرف والقيادات النسوية في حضرموت، على أدوار وأنشطة ومشاركات المرأة في المجتمع وتفعيل جهودها في المجالات التنموية والسياسية والاقتصادية والمجتمعية وبناء السلام.