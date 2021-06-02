هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي تعقد اجتماعها الدوري برئاسة الزُبيدي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 يونيو 2021

الخليج 365 - متابعات

عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اجتماعها الدوري، برئاسة الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزُبيدي رئيس المجلس.



وفي بداية الاجتماع، الذي حضره وزراء المجلس في حكومة المناصفة، حيّت هيئة رئاسة المجلس الصمود الأسطوري لشعب الجنوب، وقواته المسلحة في مواجهة مختلف التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية التي تستهدف الجنوب اقتصاديًا وعسكريًا، وسياسيًا، خلافًا لما تضمنه اتفاق الرياض، الذي وُقع برعاية سعودية، وبدعم عربي وإقليمي ودولي.

وثمنت هيئة الرئاسة، التحركات الجادة للأشقاء في المملكة العربية السعودية، لبحث تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياض، والتي جاءت من خلالها استجابة قيادة المجلس لهذا التحرك ومغادرة رئيس وأعضاء الوفد التفاوضي للمجلس إلى العاصمة السعودية الرياض لاستئناف مباحثات تنفيذ ما تبقى من الاتفاق، بما يضمن عودة حكومة المناصفة إلى العاصمة عدن، وتأديتها لمهامها في تأمين الخدمات للمواطنين، والعمل على انتشال البلاد من وضعها الاقتصادي المُنهار.

وأكدت هيئة الرئاسة حرص المجلس الانتقالي الجنوبي على إنجاح اتفاق الرياض، كونه يُعد المخرج الآمن للجميع للخروج من الوضع المعقد في محافظات الجنوب المحررة، وتوحيد الجهود لمواجهة المشروع الإيراني الفارسي الذي يشكل خطرًا حقيقيًا على أمن واستقرار المنطقة.

كما ناقشت هيئة الرئاسة قضايا الخدمات، وتدهورها، وفي مقدمتها الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي، مجددةً التزام المجلس الانتقالي الجنوبي بالتحرك الجاد للتخفيف من معاناة المواطنين، والسعي الحثيث إلى زيادة قدرة التوليد خلال الأسابيع القادمة.

وأشادت هيئة رئاسة المجلس بمستوى الجهود الذي تبذلها السلطة المحلية في العاصمة عدن بقيادة المحافظ أحمد حامد لملس، الأمين العام للمجلس، وذلك لانتشال قطاع الكهرباء من وضعه المأساوي، وكذا رفد إداراتها بالكوادر النوعية الجديدة لخدمة المواطن الجنوبي.