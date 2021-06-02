وجاءت العملية بناءا على المعلومات والمصادر التي تلقتها إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت، وتمت مداهمة الفندق وضبط المتهمين متلبسين.

قام منتسبو إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت، بمداهمة أحد الفنادق بمدينة المكلا وإلقاء القبض على شخصين بحوزتهم مادة الحشيش المخدر والخمر البلدي.

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القبض على شخصين بحوزتهما مواد مخدرة بأحدى فنادق المكلا والان مع التفاصيل الكاملة

امير السيد

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