اخبار الخليج / اخبار اليمن

القبض على شخصين بحوزتهما مواد مخدرة بأحدى فنادق المكلا

0 نشر
اليمن العربي - المكـلا 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القبض على شخصين بحوزتهما مواد مخدرة بأحدى فنادق المكلا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 يونيو 2021

الخليج 365 - المكـلا

قام منتسبو إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت، بمداهمة أحد الفنادق بمدينة المكلا وإلقاء القبض على شخصين بحوزتهم مادة الحشيش المخدر والخمر البلدي.

 

وجاءت العملية بناءا على المعلومات والمصادر التي تلقتها إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت، وتمت مداهمة الفندق وضبط المتهمين متلبسين.

 

وتم إيداع المتهمين بالحجز والتحفظ عليهم لإستكمال الإجراءات القانونية ضدهم وتسليمهم للنيابة المختصة

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا