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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القبض على شخصين بحوزتهما مواد مخدرة بأحدى فنادق المكلا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 يونيو 2021
الخليج 365 - المكـلا
قام منتسبو إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت، بمداهمة أحد الفنادق بمدينة المكلا وإلقاء القبض على شخصين بحوزتهم مادة الحشيش المخدر والخمر البلدي.
وجاءت العملية بناءا على المعلومات والمصادر التي تلقتها إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت، وتمت مداهمة الفندق وضبط المتهمين متلبسين.
وتم إيداع المتهمين بالحجز والتحفظ عليهم لإستكمال الإجراءات القانونية ضدهم وتسليمهم للنيابة المختصة.