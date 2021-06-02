محافظ المهرة يوجه بترميم المعهد الفني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

وجه محافظ المهرة محمد علي ياسر، باعتماد مشروع ترميم المعهد التقني والمهني.



وأكد المحافظ خلال اجتماعه اليوم، مع مدير مكتب التعليم الفني والمهني الدكتور محمد شليان، حرص السلطة المحلية على الاهتمام بالمعاهد المهنية لما لها من أهمية في رفد السوق بكوادر مؤهلة ومدربة.

الى ذلك ناقش المحافظ مع مدير فرع المؤسسة العامة للكهرباء، محمد كلشات، أوضاع واحتياجات منظومة الكهرباء ومحطات التوليد في المديريات لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة خلال أيام الصيف.

في سياق اخر ناقش المحافظ مع مدير فرع الهيئة العامة للاستثمار هاني بن حمدون، ومدير مكتب السياحة أحمد رعفيت، إجراءات منح التسهيلات للمشاريع الاستثمارية.

واستعرض الاجتماع الآليات والمحددات للتسهيلات المقدمة للمشاريع الاستثمارية حسب القانون والممنوحة من السلطة الملحية للمستثمرين الجادين في المجالات الخدمية والسياحية والصناعية والسمكية.