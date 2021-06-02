لجنة أمانة العاصمة للحشد والتعبئة تقر إجراءات تسريع إسناد الجيش الوطني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

عقد اليوم في مارب لقاء موسع ضم اللجنة التنفيذية للحشد والتعبئة لإسناد الجيش الوطني التابعة لأمانة العاصمة صنعاء ولجانها الفرعية برئاسة نائب رئيس اللجنة التنفيذية وكيل أمانة العاصمة عبد المجيد الجرف.



واكد الجرف إن نجاح عملية الحشد واسناد الجيش الوطني بالمقاتلين سيسهم في استكمال تحرير البلد من مليشيا الحوثي الانقلابية واستعادة مؤسسات الدولة.. مشيرا إلى خطورة تأخر الحسم وإطالة أمد المعركة خصوصا مع قيام مليشيا الحوثي باستهداف أطفال اليمن وتفخيخ عقولهم بافكارها العنصرية الهدامة والزج بهم لمقاتلة إخوانهم في سبيل مشاريعها التدميرية وتنفيذ الأجندات الايرانية في اليمن والمنطقة.

وناقش اللقاء الذي عقد بحضور وكيل أمانة العاصمة جرمان العليي مهام اللجنة التنفيذية ولجانها الفرعية وتحديد الاولويات بما يحقق نجاح عملية الحشد والإسناد لأبطال الجيش الوطني في هذه المعركة الوطنية ضد فلول الإمامة المنقلبين على الجمهورية وشرعيتها الدستورية.

وأقرت اللجنة عدد من الإجراءات للتسريع بحشد واسناد الجيش الوطني في حربة ضد ميليشيا الحوثي المدعومة من ايران.