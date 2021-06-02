شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نقطة دوفس تلقي القبض على شاحنة محملة بالرصاص في طريقها إلى عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 يونيو 2021

الخليج 365 - أبين

تمكنت نقطة دوفس من القبض على عازلة اسماك محملة بكمية كبيرة من الرصاص القناص متجهة لمحافظة عدن.



وأفاد قائد نقطة دوفس العقيد سالم الهيج أنه بعد التحقيق مع سائق الشاحنة ومساعده اعترفا أن فعلتهم هذه ليست الأولى فقد سبقتها مرات عديدة بإدخال مثل هذه ادوات القتل.

وأكد أن اعترافهم تحصلوا على مبلغ يقدر بمليوني ريال مقابل نقل هذه الذخائر لمحافظة الحديدة.