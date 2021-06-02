معين عبدالملك يثني على أداء السلطة المحلية بمحافظة المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أثنى رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، على أداء السلطة المحلية بمحافظة المهرة وما تبذله من جهود لتحقيق الاستقرار وتلبية احتياجات المواطنين، والعمل من اجل تجاوز التحديات وفق خطط ومشاريع تكاملية بالتنسيق مع الحكومة في مختلف المجالات.



ووجه رئيس الوزراء خلال اتصال هاتفي اجراه اليوم مع محافظ المهرة محمد علي ياسر، بتفعيل أداء المنافذ البرية والبحرية الحيوية بالمحافظة ومواصلة الخطط والمشاريع في هذا الجانب، بما في ذلك ضبط الإيرادات وتحصيلها بكفاءة عالية.. مؤكدا اهتمام الحكومة بدعم قيادة السلطة المحلية وخططها لتنفيذ مشاريع تنموية جديدة تمس حياة المواطنين خاصة في الجوانب الأمنية والخدمية وتحديدا الكهرباء.

وشدد الدكتور معين عبدالملك، على ضرورة التعامل بواقعية مع احتياجات ومتطلبات المحافظة وفق مبدأ الأولويات العاجلة والملحة، بما يعزز الوضع الخدمي والتنموي والاستقرار الأمني والسلم الاجتماعي، منوها بما تمثله محافظة المهرة من انموذج للتعايش السلمي وامكانياتها القائمة لتحقيق النهوض المنشود في المستقبل القريب.

واستمع رئيس الوزراء من محافظ المهرة، الى شرح عن مجمل الاوضاع الخدمية والامنية والصحية، وما أنجزته السلطة المحلية في مجال مكافحة الفساد وتعزيز الإيرادات، وتفعيل أداء المنافذ، وتعزيز الاستقرار الأمني.. مثمنا الدعم والاهتمام الذي يوليه رئيس الوزراء والحكومة بمحافظة المهرة ومساعدة السلطة المحلية على القيام بمسؤولياتها ومهامها بما يخدم تطلعات ابناء المحافظة.