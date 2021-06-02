وزير الداخلية يشيد بالجاهزية القتالية للواء الريان ودوره في تثبيت الامن بساحل حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 يونيو 2021

أشاد وزير الداخلية اللواء الركن ابرهيم حيدان بالجاهزية القتالية التي يتمتع به لواء الريان ودورهم في تثبيت الأمن والاستقرار بمديريات ساحل حضرموت ومدى الانضباط الذي يتحلى به منتسبي اللواء.



جاء ذلك خلال زيارته التفقدية الى للواء والمستشفى العسكري الميداني لقيادة المنطقة العسكرية الثانية بمدينة المكلا حيث كان في استقباله قائد اللواء العميد ركن خالد التميمي.

وقال في كلمة ألقاها لمنتسبي اللواء" ما نراه اليوم من معنويات عالية تعكس مدى الانضباط والاهتمام والوطنية وهذا يدل على بذل الجهد الكبير من قيادتكم والمستوى العالي في تدريبكم وان لواء الريان من الالوية المتميزة التي لها دور كبير في استقرار مدينة المكلا وان دوركم القادم بعد التغلب على المليشيا الارهابية بتدريبكم النوعي لمواصلة معركة تحرير البلاد من مليشيا الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة".

وثمن اللواء حيدان بجهود الضباط وقيادة اللواء وقادة الكتائب في التدريب العالي لمنتسبي اللواء ودورهم الفعال في الحفاظ على القوة البشرية وتنفيذ المهام الأمنية والعسكرية.