وزير الشباب والرياضة يوجه بعودة النشاط الرياضي والشبابي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 يونيو 2021

الخليج 365 - عدن

وجه وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري، بعودة النشاط الرياضي والشبابي مطلع يوليو/ تموز المقبل، بعد فترة توقف إجبارية دامت لأكثر من شهرين، بسبب انتشار وتفشي الموجة الثانية من (كوفيد 19).



ويأتي توجيه الوزير البكري، بعد يوم واحد من المشاورات التي عقدتها وزارتي الشباب والرياضة وزارة الصحة العامة والسكان، بشأن مستجدات جائحة كورونا، وإمكانية استئناف النشاط الرياضي والشبابي خلال الفترة القادمة، مع ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.

وجاء في توجيه معالي الوزير البكري، لمدراء عموم مكاتب الشباب والرياضة في المحافظات ورؤساء الاتحادات والهيئات الإدارية:

أولًا / يسمح بالعودة إلى ممارسة النشاط الرياضي والشبابي ابتداء من الأول من شهر يوليو/ تموز المقبل.

ثانيًا / على الأندية والاتحادات والجهات المرتبطة بالنشاط الرياضي والشبابي والالتزام بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا حسب بروتكول وزارة الصحة اليمنية.

ثالثًا / على مكاتب الشباب والرياضة في كل محافظة التواصل مع لجنة الطوارئ في المحافظة لمتابعة الحالة الصحية والإبلاغ بشكل دائم لقيادة الوزارة.

رابعًا/ على القطاعات المختصة في الوزارة استمرار التواصل والتنسيق مع لجنة الطوارئ والإبلاغ عن أي مستجدات.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد علقت في 25 مارس/ أذار من العام الجاري، كافة الإنشطة الرياضية والتجمعات الشبابية والجماهيرية، استجابة لطلب اللجنة العليا للطوارئ، على خلفية تفشي وانتشار كوفيد 19